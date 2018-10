Künstlerisch in den Herbst

Die drei Vorarlberger Künstler präsentieren Kunst in neuem Format.

Meiningen, Feldkirch Am 26. und 27. Oktober 2018 findet erstmalig die „autumn art lounge – art starts here“ 2018 im Kunstatelier Studio CLE in Meiningen statt. Die drei Vorarlberger Jungkünstler Stefan Finzgar, Clemens Walser und Victor Mangeng laden zu einer Ausstellung in neuem Format. Die „autumn art lounge“ findet am Freitag, den 26. Oktober 2018, um 18 Uhr statt. Es erwartet die Besucher ein spannender Einblick direkt in den Schaffensraum der Künstler mit neuen Arbeiten von Stefan Finzgar und Clemens Walser. Skulpturen und Bildnisse zeigt der befreundete Bildhauer und Jungkünstler Victor Mangeng aus Schruns.