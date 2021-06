Künstlerisch durchs Kindergartenjahr

Neue Schwerpunkte durch Corona im Kindergarten Batschuns.

ZWISCHENWASSER Im Gegensatz zu den Volksschulen hatte der Großteil der Kindergärten in Vorarlberg durchgehend geöffnet während der Pandemie. “Was wir nicht durften, war gemeinsames Singen und Musizieren sowie Turnen”, erklärt Kindergartenleiterin Dagmar Matt. Somit mussten die Pädagoginnen kreative Alternativen suchen: “Kunst gegen Corona”. Und so malten, bastelten und kreierten die 35 Kleinkinder was das Zeug hielt. “Als Bewegungskindergarten sind wir täglich draußen und so sammelten wir in der Natur auch zahlreiche Materialien, die dann verarbeitet wurden”, führt Matt weiter aus.