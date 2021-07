Künstlerisch durch den Sommer

Erste Zusammenkunft in der neuen Galerie am Schlossgraben mit Künstlerduo Stefan Finzgar und Clemens Walser.

FELDKIRCH Der neu gegründete Verein “art lounge” steht für zeitgenössische Kunst mit vielen experimentellen Ideen. So stand das Künstlerduo Stefan Finzgar und Clemens Walser zunächst an den Punkt, wo sie die leerstehenden Räumlichkeiten am Schlossgraben zu einer Galerie umfunktioniert haben. Durch gegebene Auflagen war es zunächst nicht möglich sich physische darin zu treffen: Deshalb wurden transparente Rückprojektionsfolie installiert, die von einem RGB-Projektor bestrahlt wurden. So machte es von Außen den Anschein, es würden sich Menschen darin tummeln – immer wieder in neuen kreativen Szenarien.

Doch vergangenen Donnerstag war es endlich so weit und das Künstlerkollektiv öffnete erstmals ihre Pforten. Unter dem Titel “art lounge – summer edition” verbirgt sich eine ganze Veranstaltungsreihe. Am ersten Abend sorgte das Inter-Nuevo Quartett für musikalische Unterhaltung und kulinarische Erlebnisse aus Bio Hanf präsentierte das Vorarlberger Start-Up “Hempions”. Es war ein einzigartiger Klanggenuss der vier Musiker, Karen Gomez (Violine), Kristi Pleshti (Violine), Zuko Samela (Viola) und Mathis Merkle (Cello), aus vier Ländern und drei Kontinenten. Kennengelernt hat sich das Quartett im Studium am Vorarlberger Landeskonservatorium. Die gemeinsame Passion für Kammermusik führte sie 2020 zusammen, um sich in der Kammermusikklasse von Prof. Klaus Christa auf die Meisterwerke der Klassik und Romantik ebenso einzulassen, wie auf die Musik lebender Komponisten. Die Faszination für die musikalischen Traditionen ihrer Herkunftsländer ist dabei erhalten geblieben.

“Durch Einschränkungen geprägt”

Wenn die Gäste durch die Galerie blicken, wird eines rasch klar: Zentraler Punkt der Werke ist der Mensch, der durch seine ausdrucksstarken Emotionen beginnt Geschichten zu erzählen. Die Künstler haben die spezielle Zeit, welche durch Einschränkungen geprägt war vollumfänglich genutzt und aktuelle Geschehnisse in Werke einfließen lassen. So entstand unter Anderem die aktuelle “Fisch im Glas”-Serie, welche das Angreifbare, Eingeschränkte visualisiert. “Mein Ziel war es das einzelne Individuum so darzustellen, dass die möglichen Hintergründe des Betrachters immer wieder neu erfunden werden.” Fokus legte der Feldkircher Kunstschaffende auf unbekannte Persönlichkeiten mit besonders starkem Ausdruck.

Unter die Gäste reihten sich neben zahlreichen Künstlerkollegen, Musiker und Gäste aus der Politik, Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink, Landtagsabgeordnete Gabriele Graf, Stadträtin Gudrun Petz-Bechter, Ortsvorsteher Manfred Himmer und Michael Nemetschke und auch Eltern, Freunde und Bekannte. “Es hat mich total gefreut, dass so viele gekommen sind und wir es in dieser Größe unter Einhaltung der ‘3-G-Regel’ auch veranstalten konnten”, so Finzgar abschließend. ETU

