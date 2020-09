Künstlerisch am Jahnplatz

Seit einigen Woche ziert das Kunstwerk von Claudia Maria Lehner den Feldkircher Jahnplatz.

FELDKIRCH Feldkirch zeigt sich wieder nachdenklich, zeigt sich wieder künstlerisch. „Die Kunstbox am Jahnplatz lässt als dreiseitig verglaster Ausstellungsraum das Außen in sich eindringen und gibt umgekehrt sein Inneres preis“, erklärt Claudia Maria Lehner . So verschränkt und öffnet die Installation der Künstlerin im öffentlichen Raum rund um die Uhr die Perspektiven von Innen und Außen, löst ihre Grenzen auf und greift in die Wahrnehmung der Betrachterinnen und Betrachter ein.

In der Installation „Space of[f]“ wird mit diesem Spiel von Innen und Außen das Verhältnis von öffentlich und privat immer wieder neu ausgerichtet. Fragen wie: „Wie privat ist eigentlich dieser Innenraum und wie sehr muss der öffentliche Raum privat werden? Wann wird das Private zum Gefängnis (Lockdown) und die Öffentlichkeit zur Leerstelle? Und wie sieht es mit dem Handlungsraum aus? Wo beginnt er und wo endet er? Und wie frei ist er und wann wird er frei? Bricht hier jemand ein oder etwas aus? Und wo bricht es ein und was genau? Ist es Gefahr oder Sehnsucht?“, stellt die Künstlerin in den Raum.

Mit jedem Blick werden die Grenzen neu verortet. „Space of[f]“ gibt dem „Off Space“ zwei Lesarten, macht ihn zum Raum von etwas und zur Leerstelle, zum Raum „off“. In diesem Wortspiel setzt die mit minimalen Mitteln gestaltete Installation von Claudia Maria Lehner die Kunstbox in Bewegung und wird zum „Take off“. Auf den vier Billboards in der Fussgängerunterführung der Vorarlberg-Strasse, zeigt Claudia Maria Lehner die Arbeit „Space of[f] – dream on“, welche die Installation „Space of[f]“ in der Kunstbox weiterführt. Die visualisierte Tonspur der vier Worte: „Space of[f] – dream on“, zieht sich in einer schwungvollen Bewegung über die vier großen Bildtafeln und über diese hinaus. Beim Wort OF(F) entsteht durch die Bewegung ein Loop, eine Öffnung, ein Loch oder anders herum gesehen ein Einschluss oder Ausschluss. Auch hier sind die Unterschiede von Innen und Außen, von bewusst und unbewusst nicht mehr eindeutig auszumachen, die Übergänge werden fließend, vertauschen und überlagern sich – der Raum wird zum Traum und umgekehrt, das Eine zeigt sich im Anderen. ETU