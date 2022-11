Künstler laden zur "autumn art lounge"

Meiningen. (sco) Die fünfte Auflage der "autumn art lounge" startete zum Monatswechsel in Meiningen und findet nun dort ihre Fortsetzung und zugleich ihren Abschluss.

Beim Künstlerkollektiv Stefan Finžgar und Clemens Walser im Studio CLE sind diesmal Christine Dünser, Alexander Waltner, Anna Waibel und Fabian Moritsch zu Gast. Designerin Christine Dünser produziert formvollendete Maßschuhe, Taschen und Accessoires. “Die Bilder von Alexander Waltner sind”, wie es in der Einladung zur autumn art lounge heißt, “ein Spiel der Farben, Perspektiven, der Gedanken in Kontrast mit Fiktion, Realität, Sehnsüchten, Drama und Liebe”. Seine Werke sind in Österreich, aber auch international zu bestaunen. Anna Waibel lässt in jedes ihrer handgefertigten Schmuckstücke “viel Liebe fürs Detail einfließen. Auch aus vermeintlich alten Dingen kreiert die Goldschmiedin wertvolle Unikate”, ist vom Künstlerkollektiv zu erfahren. Ihre Ausbildung absolvierte Anna Waibel in Graz. Premiere als Aussteller Die Fotografien von Fabian Moritsch sind erstmals in einer Ausstellung zu sehen. “Der junge Vorarlberger Fotograf zeigt in seiner Street-Fotografie Alltagssituationen in gelungenen Kompositionen aus Licht und Akzenten. Festgehaltene Momente des Seins mit Mensch, Natur und Gebildetem”, so Stefan Finžgar und Clemens Walser.

Großgeschrieben wird bei der zweiteiligen Veranstaltung auch das Köstliche: Zum Auftakt der autumn art Lounge präsentierte Familie Loacker ihre Weine. “Kompromisslos, biodynamisch und charakterstark” – so wurden die Weine des Loacker Wine Estates im Vorfeld der Veranstaltung kurz beschrieben. Wie der Einladung zum Event zu entnehmen ist, schenkt am Samstag, dem 5. November, ein Golser Winzer “naturnahe und nachhaltige Weine auf höchstem Niveau aus. Das Weingut Schuhmann wurde über Generationen zum Sinnbild für Eleganz, Klassik und Charakter”. Exhibition & Concert