Künstler aus dem Bezirk Feldkirch. Doris Fend (54) „Was ich mache ist total uncool“

Die Zeichnerin und Objektkünstlerin Doris Fend über Reduktion und Bilder ohne Rahmen. Götzis. Die VN-Heimat präsentiert bekannte Maler und Bildhauer aus dem Bezirk Feldkirch und ihre Arbeit.

Soweit sie sich zurückerinnern kann, wollte sie auf die Akademie für Angewandte Kunst studieren gehen. Malen und Farbe hat sie aber schon damals nicht interessiert. Sie wurde nach der Matura erst Schülerin der Chelsea school of art in London und hat dort viel portraitiert und gezeichnet. „In den 80er Jahren musste man abstrakt arbeiten um auf die Akademie für Angewandte Kunst in Wien aufgenommen zu werden. Übrig blieb für mich die Gemälderestaurierung, was ich fünf Jahre studiert habe, um dann am Kunsthistorischen Museum Gemälde großer Meister zu restaurieren“, erinnert sich Doris Fend.