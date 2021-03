Künstler aus dem Bezirk Dornbirn. Edith Hofer (62) Zurückgemalt aus der Erinnerung

Malerin und Objektkünstlerin Edith Hofer aus Lustenau über Hasen, Felle und Mäuse. Lustenau. Die VN-Heimat präsentiert bekannte Maler und Bildhauer aus dem Bezirk Dornbirn und Lustenau und ihre Arbeit.

Hasen hoppeln seit der Antike bis zur Gegenwart munter durch die Kunstgeschichte. Sie symbolisieren Lebenskraft und haben es faustdick hinter ihren langen Ohren. So auch Edith Hofers Hasenportraits. Seit Jahren beschäftigt sie sich mit der Eigenart der Kuscheltiere und mit weichem flauschigem Fell. „Der Tastsinn verlässt uns als letztes“, formuliert sie ihre Grundüberlegungen. Ganze Autos und Wohnungseinrichtungen hat die Künstlerin mit Plüsch überzogen, in Palermo und in Vorarlberg und sich in der Kunstszene damit längst etabliert. Sollte sich jemand gefragt haben, woher Kunstexperte Willi Meusburger wohl seine einzigartigen Krawatten erstanden hat, der melde sich bei Edith Hofer.