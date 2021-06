Künstler aus dem Bezirk Dornbirn. Bettina Bohne (45) Ich bin wie eine Alchimistin, die alles zusammenmixt

Malerin und Multimediakünstlerin Bettina Bohne aus Dornbirn über Selbstinszenierung und ihre Auseinandersetzung mit weiblicher Identität. Dornbirn. Die VN-Heimat präsentiert bekannte Maler und Bildhauer aus dem Bezirk Dornbirn und Lustenau und ihre Arbeit.

Dass sie Künstlerin wird war schon in ihrer Kindergartenzeit klar, denn sie hatte einen immensen Verbrauch an Papier und Farbe. In der Schule fiel sie im Zeichenunterricht positiv auf und wurde in Linz an der HTL für Grafikdesign aufgenommen. Studienjahre an der Akademie für Soziale Arbeit in Bregenz sensibilisierten sie zu Themen zwischen Gesellschaft und Individuum. „Es ist die Suche nach dem Archaischen und Ursprünglichen, die Beschäftigung mit dem Unterbewussten und Transpersonalen außerhalb der Alltagsrealität, die mich bewegt und reizt“, beschreibt die Künstlerin ihre Arbeit. Langjährige intensive Auseinandersetzung mit spirituellen Traditionen, sowie Reisen zu indigenen Völkern nach Afrika und Asien inspirieren die Künstlerin unter anderem zur Porträtserie von Romas und sind ein unerschöpflicher Fundus für ihr Schaffen sowie für die Natur in ihrer Universalität. Die Selbstinszenierung und das Spiel mit weiblicher Identität ist das dominante Thema von Bettina Bohnes Kunstwerken, die sich vor allem in ihrer Kunstfigur „Lady Rainbow“ manifestieren. Dabei ist Expressivität ihr ureigener Gestus, der sich in Multimediamanier mal in Malerei und Zeichnung, Aktionismus oder Performance ausdrückt.