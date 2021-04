Künstler aus dem Bezirk Dornbirn. Alexander Waltner (53) „Über Farbe denke ich nicht eine Sekunde nach“

Der Maler Alexander Waltner aus Lustenau über Gedankenrealität und Wahrnehmung Lustenau. Die VN-Heimat präsentiert bekannte Maler und Bildhauer aus dem Bezirk Dornbirn und Lustenau und ihre Arbeit.

Das Atelier von Alexander Waltner ist berauschend: groß, voll, bunt, üppig, Bilder an den Wänden bis unter die Decke, auf dem Boden, auf Staffeleien und Tischen und sogar in den Fenstern, Farbe wohin man schaut und immer wieder orange, die Lieblingsfarbe des Künstlers. Die Themen sind wild gemischt, alles erscheint wie eine Gesamtinstallation. Der in Lauterach geborene Maler lebte 25 Jahre in Wien und ist 2017 wieder in seine Heimat zurückgekehrt. Er fand sein neues Atelier in Lustenau, wo er täglich bis tief in die Nacht arbeitet. „Über die Jahre habe ich mir einen Kanon ermalt, auf den ich zurückgreife. Da kann ich bestimmte Formen erneuern und wiederholen und erproben“, schwärmt Waltner. Seine Bilder erzählen mit üppigen Farben vom Leben, eindrucksvoll, ausdrucksstark und sinnlich bewegend können sie mit lebhaften Szenen Emotionen beim Betrachter wecken.