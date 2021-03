Künstler aus dem Bezirk Bregenz. Hermann Präg (64) „Die Faszination des weißen Lichts“

Der Maler, Fotograf, Lichtbildhauer und Objektkünstler über Lichtblitze und absolutes Weiß. Bregenz. Die VN-Heimat präsentiert bekannte Maler und Bildhauer aus dem Bezirk Bregenz und ihre Arbeit.

Tatsächlich war der Lichtkünstler, Maler und Fotograf Hermann Präg schon als Kind von den Negativstreifen seines Vaters begeistert, der mit seiner Leica sehr gute Bilder machte. Das Negativ war für ihn oft interessanter als das Positiv. Den Künstler interessiert bis heute das Hin- und Herspringen, das Überschreiten der Grenze zwischen Innen und Außen, zwischen Konkret und Abstrakt. Hermann Präg studierte in Salzburg am Mozarteum in der Malereiklasse bei Professor Prandstetter. Wieder in Vorarlberg widmete er sich zunächst Kohlezeichnungen und Papierarbeiten mit schwarzer Tinte.