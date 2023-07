Kündigungen bei Schoeller und frischer Wind im aha

Der neue Geschäftsführer vom Jugendinformationszentrum Vorarlberg (aha) Simon Kresser und Vorarlbergs Landesvorsitzender der Gewerkschaft PRO-GE Wolfgang Fritz sind am Dienstag in „Vorarlberg LIVE“ zu Gast.

Seit Montag als offizieller Nachfolger von Simone Paterno, die in den Ruhestand verabschiedet wurde, freut sich der neue Geschäftsführer vom „aha – Jugendinformationszentrum Vorarlberg“ Simon Kresser über seine Bestellung. Er wolle auf dem hervorragenden Ruf der außerschulischen Einrichtung für Informationsvermittlung, Demokratiekultur und internationale Jugendarbeit – dem aha – aufbauen. Kresser wurde 1981 in Vorarlberg geboren und lebt in Fußach. Als Leiter des Fachbereichs Jugend in einer großen Marktgemeinde hat er in den vergangenen Jahren die unterschiedlichsten Entwicklungs- und Strategieprozesse im Umfeld der Themenbereiche Jugend, Partizipation, Konfliktbegleitung und Erlebnispädagogik mitentwickelt. Am Dienstag ist er zu Gast in „Vorarlberg LIVE“ bei Moderator Thomas Flax.