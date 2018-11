Kühles Bier &heiße Rio-Rhythmen

Samba-Rhytmen, warme Sonne und kühles Bier zum Faschingsbeginn

Die 1. Vorarlberger Guggamusig Schneggahüsler Frastanz hatte auch heuer gleich zum Faschingsauftakt am 11.11. ein volles Programm. Pünktlich um 11 Uhr 11 wurde auf dem Herbstmarkt bei der Energiefabrik an der Samina aufgespielt, der heuer zugleich die Närrische Jahreszeit einläutete. Heiße Samba-Rhythmen in der Sonne ließen beim Sportverein das Bier knapp werden, Glühmost war dagegen heuer ein Ladenhüter bei der 25. Jubiläumsausgabe des Frastanzer Herbstmarkts.

Die schrillen Samba-Schnegga schritten anschließend ins Gasthaus Kreuz voran, wo sie bei der Närrischen Riebelzunft zum Faschingsbeginn aufspielten. Das volle Programm führte die Schneggahüsler darauf in die Weinstube zum Faschingskomitee Frastanz, ehe ihr Faschingsstart in Koblach und beim Dornbirner Faschings-Rämi-Dämi ausklang.

Die Gäste des Herbstmarkts verweilten aber noch lange in der Nachmittagssonne an der Samina an den über 60 Marktständen, wo am Nachmittag auch noch die Hymne der Närrischen Riebelzunft angestimmt wurde, in die schließlich ein jeder von Sonnenheim bis Frastafeders einschließlich Landeshauptmann Markus Wallner mit einstimmte. HE