Kühe, Käse und Alpromantik

Auf der Alpe Spora wird der Montafoner Sura Kees nach traditioneller Art hergestellt

Es ist noch früh, die Sonne ist schon da, die Drei Türme thronen majestätisch über der Alpe. In der Sennerei riecht es nach MiIch und Käse und im blitzblanken Kupfer-Senn-Kessi, lagern rund 1500 Liter Milch. Die abgerahmte Milch wird am Vorabend und morgens „angefeuert“, bis der Säuregrad passt. Je nach Witterung, denn bei Gewitter oder bei Föhn gerinnt die Milch schneller, es entsteht die „Polma“, der Roh-Käse und Molke „Damit der Käse sein spezielles Aroma bekommt, verwenden wir als Stammkultur Brunnenkresse und Sauerteigbrot.“, erzählt der Senner. Die Polma wird in „Käsger“ geformt, gesalzen und kommt zur Reifung in den Käsekeller.