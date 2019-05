Küchenchefs von morgen

Abschluss der Rankler Miniköche im Gasthaus Mohren

Rankweil. Insgesamt zehn Kinder im Alter zwischen neun und zwölf Jahren bekamen unter dem Motto „An die Töpfe fertig los“, seit Februar einen Blick hinter die Kulissen der Rankweiler Gastronomie. Es wurde Gemüse geschnitten, Fisch filetiert, gekocht, gebraten und natürlich gegessen. Neben Teilen der traditionellen Gastronomie ging es auch in eine Bäckerei, eine Metzgerei und zu einem Biobauernhof. Oberste Prämisse dabei war stets der Anspruch frische und regionale Lebensmittel zu verarbeiten. Zur Abschlussveranstaltung servierten die Nachwuchsköche zusammen mit Chefkoch Matthias Enzenhofer ein Filet vom Saibling, mit Kartoffelpüree, Karottengemüse mit einer selbst gemachten Sauce Tartare und zum Dessert eine warme Schokoladencreme. Alle Kinder erhielten im Rahmen des Abends auch ihre Urkunde, eine Foto-CD und eine Mappe mit allen gekochten Rezepten. Neben den Familien der neuen Küchenstars vor Ort war auch die neue Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall, die Geschäftsführerin von Erlebnis Rankweil Carolin Frei, sowie die Präsidentin von Slow Food Vorarlberg Sabine Hackl-Schatzmann, welche gemeinsam mit der Kaufmannschaft Rankweil-Vorderland und den verschiedenen Betrieben federführend bei der Durchführung der diesjährigen Rankweiler Miniköche waren. Eine Initiative, die sich auch schon über die Gemeindegrenzen einen Namen gemacht hat, so wird etwa in Hard ein ähnlicher Kurs für wissbegierige Jungköche angeboten. CEG