Küchenbrand in Hohenems

Eine vergessene Pfanne mit Öl löste am Mittwoch in Hohenems einen Küchenbrand aus.

Am Mittwoch, den 17.03.2021 um 15.10 Uhr ereignete sich in Hohenems in einem Mehrparteienhaus ein Küchenbrand. Der Sohn des Wohnungseigentümers erhitzte auf dem Herd eine Pfanne mit Speiseöl. Aus unerklärlichen Gründen vergaß er die Pfanne mit dem Speiseöl. Dieses erhitzte sich bis zur Selbstentzündung.