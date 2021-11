Kucher zur Covid-Lage: "Es hätte nicht so weit kommen müssen"

Philip Kucher, Nationalratsabgeordneter und SPÖ Gesundheitssprecher, war am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über einen bundesweiten Lockdown, eine Impfpflicht und den Standpunkt der SPÖ.

Am Freitag werden neue verschärfte Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie verkündet. Philip Kucher, Nationalrat und Gesundheitsprecher der SPÖ, wird bei "Vorarlberg LIVE" über die Standpunkte der SPÖ zur Regierungspolitik sprechen, erläutern, welche Strategien und Verschärfungen die Sozialdemokraten befürworten und was seine Partei von Lockdowns und Impfpflicht hält.

all

all

self

self

Der SPÖ gehen die angekündigten Corona-Maßnahmen nicht weit genug. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner will einen sofortigen Lockdown in Oberösterreich und Salzburg bereits ab Freitag. Ob bundesweit ähnlich vorgegangen werden soll, macht sie von den Entwicklungen binnen 48 Stunden abhängig.

Das sagt Philip Kucher zur Schließung von Schulen

all

all

self

self

Dieser Vorstoß war am Donnerstag auch Thema bei "Vorarlberg LIVE". Philip Kucher, Nationalrat und Gesundheitssprecher der SPÖ, nahm dazu Stellung. "Wenn wir uns die Zahlen anschauen brauchen wir dringend Sofortmaßnahmen", sagte Kucher. In Salzburg und Oberösterreich komme es teilweise zu Triage-Situationen, die Lage sei dramatisch. Die Landeshauptleute Wilfried Haslauer und Thomas Stelzer (ÖVP) hätten wochenlang versäumt zu handeln. "Es hätte nicht so weit kommen müssen."