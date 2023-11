Küchenbrand in Götzis

Küchenbrand in Götzis ©Mathis

Küchenbrand in Götzis: Familie auf Wohnungssuche

Bei einem Küchenbrand am Donnerstag in Götzis wurde eine Wohnung so beschädigt, dass die Familie mit Kindern vorerst nicht weiter darin wohnen kann und eine neue Bleibe sucht.

Ein Küchenbrand in der Wohnanlage Sonderberg in Götzis erforderte heute das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Götzis.

Unbeaufsichtigtes Kochen führte zu Küchenbrand

Demnach begann die Bewohnerin am Mittag zu kochen und verließ daraufhin für kurze Zeit die Wohnung, wonach ein Feuer ausbrach. Der Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden, jedoch steht eine Familie mit Kindern nun vor der Herausforderung, eine neue Wohnung zu finden.

