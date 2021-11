Küchenbrand in Dornbirn: Mehrere Müllsäcke brannten

Am Sonntagabend kam es in Dornbirn Schoren zu einem Brand, wobei ein Mehrparteienhaus evakuiert werden musste.

In Dornbirn kam es am Sonntag, kurz nach 20 Uhr, zu einem Küchenbrand in der Wohnung eines 31-jährigen Mannes. In der Küche begannen aus bislang unbekannter Ursache mehrere Müllsäcke zu brennen. Der Mann hatte etwa eine halbe Stunde zuvor seine Wohnung verlassen.