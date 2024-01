Feuerwehreinsatz in Bludenz

Küchenbrand in Bludenz: Kind löst Feuerwehreinsatz aus

Am Donnerstag, dem 25. Januar 2024, gegen 17:30 Uhr, kam es in einer Wohnung in Bludenz zu einem Küchenbrand.

Ein zehnjähriges Kind hatte versucht, Nudeln in einer Pfanne zu erhitzen und ließ diese unbeaufsichtigt auf dem Herd. Dies führte zur Entwicklung von Rauch und schließlich zum Ausbruch eines Brandes.

Schnelles Handeln verhindert Schlimmeres

Der Vater des Kindes reagierte geistesgegenwärtig und konnte das Feuer eigenständig löschen, bevor es sich weiter ausbreiten konnte. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich noch zwei weitere Kinder in der Wohnung. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Die Küche und Teile der Wohnung erlitten Sachschäden. Die genaue Höhe des Schadens ist momentan noch nicht bekannt.