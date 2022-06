Küchenbrand: Feuerwehr kann Bewohnerin retten

Mit einer schweren Rauchgasvergiftung musste die Bewohnerin einer Wohnung in Hohenems am Samstag ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Samstag, dem 18.06.2022, gegen 15.40 Uhr geriet eine Küchenzeile in der Rudolf-von-Ems-Straße in Hohenems in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen.