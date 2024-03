Küche geriet in Brand: Bewohner mit Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht

Gegen 6.30 Uhr am frühen Sonntagmorgen kam es in einem Mehrparteienhaus in Dornbirn zu einem Brand.

Als die Feuerwehr beim Brandobjekt ankam, war bereits schwarzer Rauch aus einer Wohnung zu sehen.