Kubesch: "Entscheidung ist gerechtfertig"

AHS-Landesschulsprecher Maximilian Kubesch äußert sich bei "Vorarlberg LIVE" stellvertretend für die SchülerInnen Vorarlbergs zur Schulöffnung am vergangenen Montag und die anstehende Matura.

"Es ist eine große Freude, dass man wieder normal in die Schule gehen kann, so wie es immer war", startet Kubesch in das Gespräch mit Pascal Pletsch. Die Schulöffnungen werden ihm zufolge von den SchülerInnen sehr begrüßt und der Großteil sehe ein, dass das Maßnahmen sind, die getroffen werden müssen, um wieder in die Schule gehen zu können.

Ohne mündliche Matura

Die Freude bei den Maturanten sei groß, die mündliche Matura nicht machen zu müssen. Kubesch ist davon überzeugt dass diese Entscheidung gerechtfertigt ist, da auch im letzten Jahr diese Maßnahmen getroffen wurden. Es könne nicht verglichen werden, was der letztjährige Jahrgang verpasst habe und was den diesjährigen Maturanten an Inhalten fehle. "Es ist einfach viel mehr, was wir in den letzten zwei Schuljahren nicht in der Schule waren. Dementsprechend sind alle sehr froh, dass diese große Last einer mündlichen Matura wegfällt."

Rückblick auf das Schuljahr

Die größte Herausforderung während des Schuljahres wären die ständigen Veränderungen gewesen. Es habe nie wirklich eine Konstante gegeben. "Wenn sich in kurzer Zeit sehr viel verändert, ist das sehr schwer und das haben wir auch stark zu Spüren bekommen", blickt der Landesschulsprecher auf das vergangene Schuljahr zurück. Zudem kritisiert Kubesch die oft zu späten Ankündigungen und fehlenden Rückmeldungen zu Forderungen nach einer Schulöffnung oder der anstehenden Matura von der Regierung.



Maturajahr ohne Maturaball

Trotz der Erleichterung durch eine freiwillige mündliche Matura, fehle den Maturanten eine Sicherheit, was nach dem Abschluss der Oberstufe anstehe. Viele SchülerInnen hätten den Fokus vor allem auf das Problem "Corona" gelegt und sich noch keine Gedanken zur Zeit nach der Schule gemacht. "Das ist für uns jetzt ein sehr schwieriger Lebenseinstieg, den es so vorher noch nicht gegeben hat", erklärt Kubesch. Aufgrund Corona-Maßnahmen durfte dieses Schuljahr das gesamte Rahmenprogramm des Maturajahres nicht stattfinden. Es fühle sich nicht nach einem Abschluss an, weil man nicht in der gleichen Art und Weise darauf vorbereitet wurde, wie die anderen Jahre.

Gäste: Brigadier Gunther Hessel, AHS-Landesschulsprecher Maximilian Kubesch

Moderation: Pascal Pletsch (Chefreporter VOL.AT)

