Kubanische Krokodile

am Mittwoch, dem 17. Mai 2023 in der bugo Bücherei Göfis

1954 in Linz geboren, aufgewachsen in Arbing und Steyr (OÖ), Studium der Germanistik und Anglistik in Salzburg und Dublin, lebt und arbeitet seit 1981 als Lehrer und freier Schriftsteller in Feldkirch. Autor von Kriminalromanen, Kurzgeschichten, Gedichten und Beiträgen für den ORF. Zuletzt erschienen: Das Böse war meine Kundschaft. Ein Chefinspektor wird einvernommen (2019).