KUB und youngCaritas machen gemeinsame Sache

Was haben die Künstlerin VALIE EXPORT und die youngCaritas gemeinsam?

Armut gibt es direkt vor unserer Haustüre und sie betrifft viele Kinder und Jugendliche in ganz Österreich – auch in Vorarlberg. An zwei Tagen bietet die youngCaritas daher für interessierte Schulklassen im KUB Workshops zum Thema Armut an. „Dabei wollen wir gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern das Thema Armut ansprechen und erarbeiten, warum und wie Menschen in die Armut geraten und was es für sie bedeutet. Wir wollen aber auch die soziale Armut, insbesondere Kinder - und Jugendarmut thematisieren – und was jeder und jede dagegen tun kann“, so Sabine Fulterer, Teamleiterin der youngCaritas.