KSV Götzis stellt sich komplett neu auf

95. Jahreshauptsversammlung des Ringerclub brachte viele neugewählte Vorstandsmitglieder.

GÖTZIS. Bei der 95. ordentlichen Jahreshauptversammlung vom Kraftsportverein Götzis in der Ringerhalle Riebe, dem Ringsportzentrum West, standen die Neuwahlen im Vordergrund. Mehr als ein Jahrzehnt ist Andreas Ender als ehrenamtlicher Funktionär im Vorstand tätig, davon die letzten vier Jahre als Obmann, verwies in seiner Rede auf die Schwierigkeiten, welche sich bedingt durch die Coronapandemie - für eine körperbetonte Kampfsportart wie Ringen - auf das Jahr 2022 negativ auswirkte. In einer gefälligen Bildschirmpräsentation, wurden neben dem Kassastand die gesellschaftlichen Ereignisse, „Mitglieder werben Sponsoren“, sowie der Vorschlag für die Zusammensetzung des neuen Vorstandes angeführt. Dankenswerterweise hat Ender sich bereit erklärt, auch künftig in unterschiedlichen Belangen den Verein mit Rat und Tat zu unterstützen. Neben den ehemaligen Obmännern Helmut Loacker, Willi Glück, Günther Jenny und Eugen Kathan durfte er auch den Hausherrn der Ringerhalle, Bürgermeister Christian Loacker begrüßen.