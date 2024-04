KSV Götzis - Salzgeber, Berchtold und Häusle österreichische Meister in der U17-/U20 Kategorie.

Erfolgreiches Wochenende für den KSV Götzis bei den U17-/U20 Staatsmeisterschaften in Mooskirchen/Steiermark.

Bei den Titelkämpfen in Mooskirchen/Stmk. am vergangenen Wochenende, gewannen Lena Salzgeber (62 kg) und Sabrina Berchtold (67 kg) jeweils die Goldmedaille. Ebenfalls Erster im Grecobewerb wurde Linus Häusle. In der mit 16 Startern stark besetzten Gewichtsklasse über 67 kg, verbuchte Linus 3 Siege. Im abschließenden Finalkampf behielt er nach einem spannenden Kampf mit 10:9 Zählern knapp die Oberhand.