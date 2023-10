KSV Götzis muss sich mit 23:31 Zähler dem AC Wals beugen

Der angestrebten Sieg - und die damit verbundene Chance im Dezember die Finalkämpfe um Platz 1 und 2 zu bestreiten - hat sich nach der zweiten Niederlage gegen die Salzburger wohl zerschlagen.

Der AC Wals kann sich eines zahlen- und qualitätsmäßig enorm starken Kaders bedienen. So stehen neben eigenen Topleuten wie Ragginger, Marchl – beide WM erprobt – in dieser Saison 7 angemeldete Ausländer in ihren Reihen.