KSV Götzis behauptet sich in der Ringerbundesliga auswärts gegen den KSK Klaus

Beide Mannschaften des KSV Götzis konnten sich im Auswärtskampf gegen den KSK Klaus klar behaupten und bringen mit 31:20 in der 2. Bundesliga und 32:23 in der 1. Bundesliga zwei verdiente Siege nachhause.

Nach der Auftaktniederlage in der untersten Gewichtsklasse sorgten in der Stilart Greco, Nicu Ojog, Lukas Hörmann, Hamsat Asuchanov und Abdrakhman Kenesarin für die Halbzeitführung von 15:13 Punkten. Nico Ojog setzte sich dabei gegen den 30 kg schwereren Johannes Ludescher, knapp durch. Sensationell und vermutlich der Schlüssel zu diesem tollen Mannschaftserfolg lieferte Lukas Hörmann mit seinem Sieg gegen den stärker eingeschätzten KSK Klaus Legionär Mchedlize Murazi.

Im darauf folgenden Freistilbewerb gingen fünf von sieben Kämpfen an die Ringer aus Götzis. Verantwortlich dafür Muhadi Guliev, Abdrakhman Kenesarin, Andre Kogler, Zaur Beradze und Lukas Hörmann. Unverzichtbar einmal mehr Abdrakhman Kenesarin, welcher in den bisherigen sechs Bundesligarunden zwölfmal im Einsatz war und all seine Kämpfe deutlich für sich entschied.