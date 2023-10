KSK Klaus will Rekordmeister AC Wals biegen

Die Winzer-Staffel empfängt im Schlager der Ringerbundesliga den 52-fachen nationalen Champion.

KLAUS. Der 52-fache österreichische Bundesliga Mannschaftsmeister AC Wals gastiert im Rahmen des 2. Spieltag am Samstag, 7. Oktober, 19.30 Uhr, in der Mittelschulturnhalle Klaus, beim elffachen BL-Champion KSK Klaus. „Der Topfavorit aus Salzburg ist heuer noch schwerer einzuschätzen als in den letzten Jahren. Sie kennen unsere Schwachstellen in- und auswendig. Dieser Kampf ist noch nicht entscheidend über die Finalteilnahme. Wollen unbedingt dem treuen Publikum attraktiven Ringsport mit allen Facetten bieten und werden in der Mannschaftsaufstellung wichtige Sachen testen und ausprobieren“, sagt KSK Klaus Sportchef und Trainer Bernd Ritter vor dem Schlager. Beide Vereine können maximal zwei Ausländer in den vierzehn Kämpfen einsetzen. Allerdings hat der AC Wals mit Roberti Dingashvili, Bega Kandelaki, Bence Kovacs, Givi Matcharashvili, Daniel Rafael, Erik Szilvassy und Erik Torba sieben Nichtösterreicher im großen Aufgebot des Rekordmeister. Vor allem in den schweren Gewichtsklassen stehen mit dem zweifachen Olympioniken Amer Hrustanovic und Markus Ragginger zwei Topringer auf der Matte. Hausherr Klaus hat mit Murazi Mchedlidze (Ukraine) und den beiden Georgier Amiran Shavadze und Nika Zakashvili nur ein Ausländer-Trio startberechtigt. Der letzte Klauser Erfolg gegen Wals liegt schon sieben Jahre zurück. Im ersten Finalkampf legte damals die Winzer-Staffel beim 36:23-Heimsieg den Grundstein für den völlig überraschenden nationalen Titelgewinn. Nach vierzehn sieglosen Duellen hofft Klaus dem Walser-Starensemble nun erneut ein Bein stellen zu können. Im Vorkampf um 18 Uhr stehen sich die beiden Juniors-Mannschaften von Klaus und Wals in der 2. Bundesliga gegenüber.VN-TK