KSK Klaus und KSV Götzis sind Medaillenhamster

Im Nachwuchs auf Landesebene sind die beiden Ringer-Hochburgen eine Macht.

KLAUS/GÖTZIS. Der Kraftsportklub Klaus und der Kraftsportverein Götzis untermauerten bei den Vorarlberger Meisterschaften der Unter-14/bzw. Unter-17-Jährigen der männlichen und weiblichen Jugend in Hörbranz eindrucksvoll ihre Vormachtstellung. Mit insgesamt 26 Medaillen waren die Klauser Nachwuchsringer einmal mehr nicht zu stoppen und siegten zudem in beiden Mannschaftswertungen klar nach Punkten. KSK Klaus Nachwuchs-Sportchef Christian Hartmann mit all seinen Trainern und Betreuern durften sich über neun Goldene, zehn Silberne und siebenmal über Bronze der jungen Mattensportler freuen. Für die Klauser waren Elias Kirchmair (34 kg), Finn Marte (50 kg), Marco Summer (54 kg), Mohammed Nutsiev (27 kg), Elina Kröss (36 kg), Xenia Begle (46 kg), Ibrahim Nutsiev (41 kg), Kilian Begle (48 kg) erfolgreich. Die Götzner Jugend gewann zehn Mal Platz eins, sechs zweite Plätze und zwei dritte Endränge stehen zu Buche. In die KSV-Siegerliste trugen sich Hlib Paranich (46 kg), Marko Petak (69 kg), Noah Burtscher (34 kg), Tobias Melioris (63 kg), Enes Surul (65 kg), Leni Netzer (39 kg), Mariam Neier (62 kg), Robin Rapaic (80 kg) und Heorhii Borolis (92 kg) ein. Für den URC Mäder reicht es zu zwei Einzelsiegen und zweimal verloren die Mäder-Athleten erst im Finale gegen höher eingestufte Sportler. Jonas Metzler (42 kg) und Taino Bernard (+42 kg) behielten für Mäder die Oberhand.

Vor kurzem fand in Klaus ein Nachwuchs-Sichtungslehrgang des Österreichischen Ringsportverbands statt. Beim Trainingstag in Vorarlberg im neuen Ringer Leistungszentrum in Klaus waren 25 Kinder von vier Vereinen dabei und die Verantwortlichen Trainer Dominic Peter und Oleksandra Kogut waren begeistert von der sehr gut gelungenen Formüberprüfung. Die qualifizierten Übungsleiter in den Landesleistungszentren waren mit dem Einsatz und der Freude der Kinder sehr zufrieden und freuen sich auf die nächsten Trainingseinheiten und Workshops. Diese Woche bestreiten die U-17 und U-20 Griechisch-Römisch Kadersportler des Vorarlberger Ringsportverbandes zusammen mit der Nationalmannschaft ein Trainingslager in Chomutov in Tschechien. Die fünf Teilnehmer Paul Maier, Daniel Struzinjski, Lars Matt, Marco Begle und Leonhard Junger kommen alle vom KSK Klaus. VN-TK