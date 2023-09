KSK Klaus holt sich den Turniersieg in Kroatien

Die KSK-Staffel gewann das Vorbereitungsturnier in Porec ohne Niederlage.

KLAUS. Am 30. September, 19.30 Uhr, Mittelschulturnhalle Klaus, beginnt für den Kraftsportklub Klaus mit dem Heimkampf gegen AC Hörbranz die neue Saison in der österreichischen Bundesliga. Vor wenigen Tagen absolvierten einige Mattensportler der Klauser zusammen mit Trainer Bernd Ritter ein Vorbereitungs-Lehrgang in Porec und holten sich dort den Feinschliff. Zum Abschluss der Trainingswoche in Kroatien nahm die junge Mannschaft aus der Winzergemeinde auch noch beim internationalen Mannschaftsturnier in Porec teil. Nach großartigen Kämpfen und den Erfolgen gegen die Teams aus Treviso (Italien) und Novi Sad (Serbien) gewann die Klauser Mannschaft überraschend auch den Finalkampf gegen die Heimstaffel aus Porec. Besonders stark waren die beiden Freistil-Spezialisten Lukas Lins und Luca Hartmann, welche alle Kämpfe überlegen, gewinnen konnten.VN-TK