KSK Klaus gewinnt österreichische Mannschaftsmeisterschaft

Der Nachwuchs aus der Winzergemeinde kürt sich national zur neuen Nummer eins.

GÖTZIS. Am vergangenen Wochenende fand in der Sporthalle der Mittelschule in Götzis die Österreichische Nachwuchs-Mannschaftsmeisterschaft statt. Seit vielen Jahren dominiert Rekordmeister AC Wals die österreichische Bundesliga. Im Nachwuchs wurde die Salzburger Staffel mit vielen bekannten Namen wie Cikel, Mühlbacher oder Ragginger „nur“ Zweiter. Mit drei Siegen gewann sensationell die erste Nachwuchsstaffel des KSK Klaus in eindrucksvoller Manier den Meistertitel. Damit sind die jungen Sportler aus der Winzergemeinde österreichweit im Jugendbereich die neue Nummer eins. Nach den beiden Erfolgen im Grunddurchgang gegen den AC Wals (25:16) und gegen die Kampfgemeinschaft Götzis-Mäder (36:4) war auch der Finalkampf gegen den RSC Inzing (31:8) eine klare Sache für den KSK Klaus. In den dreißig Kämpfen verließen die Klauser Mattensportler die Matte nur sieben Mal als Verlierer und untermauerten ihre Vormachtstellung. Die KSK-Talente Jonas Kröss, Luis Summer, Adam Isakhanov, Ibrahim Nutsiev, Daniel Struzinjski, Lars Matt und Paul Maier siegten in allen drei Kämpfen jeweils mit dem Maximum von vier Zählern. Die zweite Mannschaft des KSK Klaus wurde Fünfter und die KG Götzis-Mäder landete auf dem 6. Rang.VN-TK