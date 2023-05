KSK Klaus bleibt im Nachwuchs das Maß aller Dinge

Die Winzer-Staffel gewann beim Hermann Ursella Turnier in Mäder klar die Mannschaftswertung.

MÄDER. Knapp zweihundert Nachwuchsringer von siebzehn Vereinen aus Deutschland, Schweiz und Österreich beteiligten sich am internationalen stark besetzten Hermann Ursella Turnier der Schüler in der Stilart Freistil in der Sporthalle Mäder. Dabei untermauerte der Nachwuchs vom Kraftsportklub Klaus eindrucksvoll die Vormachtstellung auf Landesebene und konnte sich auch mit der starken Konkurrenz aus dem Ausland behaupten. Die Staffel aus der Winzergemeinde mit 24 jungen Mattensportler angetreten, siegten in der Mannschaftswertung mit 76 Punkten vor der RS Kriessern mit 51 Punkten. Mit fünf Goldmedaillen, sieben Mal Silber und einmal Bronze gab es für die KSK-Athleten eine wahre Medaillenflut. Platz eins holten die Klauser Talente Elias Summer (23 kg), Mohammed Nutsiev (25 kg), Luis Summer (29 kg), Adam Isakhanov (35 kg) und Linus Kofler (40 kg). Die Götzner Julian Auer (53 kg), Tobias Melioris (62 kg), Hamza Lök (51 kg), Leni Netzer (38 kg) und Mariam Neier (65 kg) standen in ihren Gewichtsklassen ebenfalls auf dem obersten Thron. Erst im Finale mussten sich die Klauser Kilian Begle, Marco Summer, Adam Aliev, Mansur Aliev, Zakariya Isakhanov, Martha Hartmann und Livia Hartmann sowie die Götzner Marko Petak und Anna Kathan ihren Gegnern knapp geschlagen geben. Für Veranstalter URC Mäder gab es neben der professionellen Abwicklung des großen Nachwuchsturnier auch sportliche Highlights. Jonas Metzler, Taino Bernard und Eymen Sahin wurden starke Zweite in ihren Gewichtsklassen. Bereits kommendes Wochenende findet der Höhepunkt für die Schüler statt. In der Tiroler Landeshauptstadt werden die österreichischen Titelkämpfe in beiden Stilarten Freistil und im Griechisch-Römischen Stil ausgetragen. Dabei rechnen sich vor allem die Hochburgen KSK Klaus und KSV Götzis gute Chancen auf viele Edelmetalle aus.VN-TK