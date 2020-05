Kronleuchter hängt wieder in St. Leopold

Missgeschick im Altarraum erforderte teure Restaurierung.

Dornbirn. Das Missgeschick passierte am 5. Dezember 2019 in der Pfarrkirche Hatlerdorf. Als der große Kronleuchter über dem Volksaltar herabgesenkt wurde um Leuchtmittel auszuwechseln, stürzte dieser mit voller Wucht auf den Steinaltar. Ein erheblicher Schaden entstand. „Gott sei Dank wurde dabei niemand verletzt“, ist Pfarrer Christian Stranz als Hausherr der Kirche St. Leopold heil froh. Denn zu diesem Zeitpunkt, als Hermann Barbisch (Pfarre) die Glühbirnen auswechseln wollte, stand Philipp, der junge Zivildiener der Pfarre, dicht daneben. Zum großen Glück wechselte er im rechten Augenblick seine Position, bevor der 140 Kilo schwere Leuchter herunterkrachte. Die Ursache, hat man festgestellt, lag an der Aufhängevorrichtung. Im Lauf der vielen Jahre entstand wegen einer falschen Aufwicklung der Kabel ein Druck auf die Sicherung.