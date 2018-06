Krone Hard: Ein Gästehaus mit 320 Jahren Geschichte

Jahrelang stand das Gebäude leer, nun hat die Krone im Zentrum von Hard neu eröffnet: Das Architekturbüro Früh setzte bei der Sanierung des denkmalgeschützten, mehr als 300 Jahre alten Fachwerkhauses auf regionale Handwerkskunst und Materialien. Das Gästehaus mit 19 Zimmern wird vom Hotel am See geführt.

Das um 1700 erbaute Rheintaler Fachwerkhaus gehört zu den prägenden Gebäuden im Ortsbild von Hard. Seit Anfang 2017 wurde das denkmalgeschützte Gebäude behutsam umgebaut. Entstanden ist ein apartes Hotel mit 19 Zimmern und 35 Betten. Das Team des nahegelegenen Hotel am See verwaltet die Krone Hard.

Je nach Saison und Zimmer liegen die Preise zwischen fünfzig und achtzig Euro pro Person und Nacht. Carmen Oberhauser, Geschäftsführerin des Hotel am See, sieht als Zielgruppen für die Krone Businessgäste und Kurzurlauber. Auch für Reisende mit längerem Aufenthalt sei das Haus durch die Nähe zum Bodensee und die gute Erreichbarkeit verschiedener Kultur- und Freizeiteinrichtungen eine Option.

Kulinarisch haben die Gäste der Krone freie Wahl: In der unmittelbaren Umgebung finden sich eine Vielzahl von Gastronomiebetrieben. Auch das Hotel am See ist in fünf Minuten zu Fuß erreichbar. „Unsere Gäste können sich täglich neu entscheiden, worauf sie Lust haben“, schildert Hotelchefin Oberhauser. „Hier schlafen, dort essen, ist ein in Städten längst gängiges Modell.“ Ein- und auschecken können die Reisenden online.