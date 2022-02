Krobath zur Nachtgastro: "Wir üben uns in Geduld"

Vabrik-Betreiber Thomas Krobath war am Dienstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über die schwierige Situation der Nachgastronomie.

Die Gastronomie freut sich über den Teilerfolg einer Ausweitung der Sperrfrist von 22 auf 24 Uhr. Nur die Club-Szene kann damit noch nicht viel anfangen. Auf der Vabrik-Homepage wird Frühling/Sommer 2022 als mögliches Öffnungsziel genannt. In "Vorarlberg LIVE" sprach Thomas Krobath über die Situation der Vorarlberger Club-Szene und wie man es schafft, einen Club am Laufen zu halten, ohne ihn am Laufen zu halten.