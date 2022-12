Kroatien und Marokko im "kleinen Finale" um Platz drei

Kroatien und Marokko kämpfen bei der Fußball-WM in Katar um den dritten Platz.

Bei beiden Teams ist die Trauer nach dem verpassten Finale zwar noch nicht vollständig erloschen, allerdings überwiegen Stolz und Freude über das bisher Erreichte. Vor dem Duell am Samstag (16.00 Uhr/live ServusTV) sprechen die Kroaten sogar von einem "großen Finale", das Überraschungsteam aus Marokko will die beeindruckende Reise mit einem letzten Erfolgserlebnis krönen.

Zwischen Enttäuschung und Stolz

Geschichte haben die "Löwen vom Atlas" bei der dieser WM-Endrunde bereits geschrieben. Furchtlos und äußerst diszipliniert erreichte Marokko als erstes afrikanisches Team die Runde der letzten vier auf der größten Fußballbühne der Welt. Gestoppt wurde der Traumlauf erst vom Titelverteidiger aus Frankreich, dem über weite Strecken Paroli geboten wurde. Auch am Tag vor dem Spiel um Platz drei war die Enttäuschung den groß träumenden Marokkanern noch anzumerken. "Wir wollten das Finale spielen am Sonntag, nicht das Spiel morgen", betonte Trainer Walid Regragui, dessen größte Aufgaben im Nachgang der Halbfinal-Niederlage darin lagen, die Spieler wieder aufzurichten.

Schließlich möchte Marokko die besondere Endrunde mit einem Erfolgserlebnis beenden und "eine Medaille nach Hause bringen", sagte Regragui, der auch im letzten Spiel nicht viele Veränderungen vornehmen will, da dies das Gleichgewicht der Mannschaft ins Wanken bringen würde. In der Defensive sind Wechsel aber wohl unumgänglich. Definitiv ersetzt werden muss der verletzte Kapitän Romain Saiss, hinter den Einsätzen von Noussair Mazraoui und Nayef Aguerd steht noch ein Fragezeichen.

Unabhängig vom Ergebnis werden die Afrikaner als Helden nach Hause fahren, denn sie haben sich nicht nur den Respekt und die Unterstützung des Kontinents und der arabischen Welt verdient, sondern auch einen Platz in den Herzen der neutralen Fans gefunden. "Die Spieler und die Fans können stolz darauf sein, dass sie Katar mit sieben Spielen verlassen, was erstmals für ein afrikanisches Team der Fall ist", betonte Regragui.

Torloses Remis in der Gruppenphase

Kroatien und Marokko treffen in Katar bereits zum zweiten Mal aufeinander, nachdem sie sich in der Auftaktpartie 0:0-Unentschieden getrennt hatten. Eine ähnliche ereignislose Partie wie in der Gruppenphase erwartet Regragui nicht: "Im ersten Spiel gab es viel Zögern, diesmal werden beide Mannschaften gewinnen wollen, und es wird ein großartiges Spiel werden."