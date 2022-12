Frankreich schaltet Sensationsteam Marokko aus

Durch Tore von Hernandez und Kolo Muani gewinnt der Titelverteidiger gegen beherzt kämpfende Marokkaner mit 2:0.

Hernandez trifft früh

Die Hoffnungen der marokkanischen Fans auf einen weiteren Eintrag in die Geschichtsbücher erhielten dann allerdings einen frühen Dämpfer. Nach einem Angriff über Griezmann versuchte sich Mbappe mit einem Abschluss. Der Schuss wurde allerdings abgeblockt und landete schließlich bei Linksverteidiger Theo Hernandez, der die Kugel akrobatisch über die Linie drückte (5.).

Auf der Gegenseite kam Ounahi in der zehnten Minute zum ersten Abschluss, Keeper Lloris verhinderte mit einer Parade aber den schnellen Ausgleich. Die nächste Gelegenheit fanden dann wieder die Franzosen vor, Giroud hämmerte die Kugel an den Außenpfosten (16.). Der Stürmer des AC Milan hatte erneut die Chance auf das 2:0, verfehlte allerdings den Kasten knapp (36.).

Auch Marokko fand vor dem Pausenpfiff noch eine Gelegenheit vor, nach einer Ecke war es El Yamiq, der sich mit einem Fallrückzieher versuchte. Lloris war noch mit den Fingern am Ball und lenkte diesen an den Pfosten. Somit ging es mit der knappen Führung des Titelverteidigers in die Halbzeit.