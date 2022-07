Kritische Versorgungslage

Finanzminister Magnus Brunner sprach am Montag in "Vorarlberg LIVE" über Teuerung und die Abhängigkeit von Russland.

"Bewilligungen beschleunigen"

Zweite große Herausforderung ist die Teuerung. "Die Inflation hat unterschiedliche Gründe", erklärt der Finanzminister: durchbrochene Lieferketten, überhitzte Wirtschaft, der russische Krieg in der Ukraine. "Gegen die Inflation an sich sind die Zentralbanken stark gefordert. Was wir als Bundesregierung machen können, ist, die Teuerung abzufedern." Sie werde wohl weiter auf hohem Niveau bleiben, im kommenden Jahr laut Expertenprognosen aber auf fünf, 5,5 Prozent zurückgehen. Daher seien strukturelle Maßnahmen wie die Abschaffung der kalten Progression umso wichtiger. Was die Gehaltsverhandlungen anbelangt, warnt der Finanzminister vor zu hohen Inflationsanpassungen, da diese zu einer Lohn-Preis-Spirale führen könnten.