Kritik an Justiz: Aussprache bei "rundem Tisch"

Montagvormittag (11:00 Uhr) trifft sich Bundeskanzler Kurz nach der Kritik an Defiziten in der Justiz zur Aussprache mit den Staatsanwälten. Live im Stream auf VOL.AT.

Die Justiz soll mehr Budgetmittel erhalten, um Verfahren künftig schneller führen zu können. Dies kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Vorfeld einer Aussprache mit Vertretern der Staatsanwälte an.

Bei dem Treffen am Montag geht es um die jüngste Kritik des Kanzlers an Defiziten in der Justiz, insbesondere der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA).