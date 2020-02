Richtervereinigung gegen "pauschale Unterstellungen"

Die Richtervereinigung tritt "pauschalen Unterstellungen" gegen die Justiz entgegen. Solche könnten "zum Verlust des Vertrauens der Bevölkerung in den Rechtsstaat führen", erklärte Präsidentin Sabine Matejka in einer Stellungnahme zu am Mittwoch bekannt gewordenen, eigentlich vertraulichen Aussagen von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) über die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.

Anlass für die Stellungnahme sind Aussagen von Kurz in einem "off records" (also nicht zur Zitierung freigegebenen) Hintergrundgespräch am 20. Jänner in der Politischen Akademie der ÖVP, die der "Falter" in einem Leitartikel öffentlich gemacht hat. Kurz soll die WKStA als Netzwerk roter Staatsanwälte bezeichnet haben, das gezielt gegen ÖVP-Politiker vorgehe und Akten nach außen spiele. Er habe "das so nicht formuliert", sagte Kurz dazu Mittwochabend in Brüssel. Österreich habe "in Summe" ein gut funktionierende Justiz, aber es müsse legitim sein, "gewisse Prozesse zu hinterfragen" - habe es doch "den einen oder anderen Anlassfall gegeben".