Kritik an EU-Renaturierung und FAQ Bregenzerwald

Aurelia Batlogg-Windhager, Veranstalterin des FAQ Bregenzerwald und Simone Schmiedtbauer, EU-Abgeordnete für die ÖVP, sind am Montag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Erstmals seit 2018 wurde das FAQ Bregenzerwald wieder auf 3,5 Tage verkürzt. Man arbeite dieses Jahr unter massiv verschärften finanziellen Rahmenbedingungen, heißt es vonseiten der Veranstalter. Das FAQ Bregenzerwald sei leider kein Selbstläufer. Aurelia Batlogg-Windhager, die Organisatorin des FAQ Bregenzerwald, ist am Montag bei Magdalena Raos in "Vorarlberg LIVE" zu Gast, um über die Herausforderungen, das Programm und die Erwartungen beim mittlerweile achte Auflage des Festivals zu sprechen. Am 7. September geht es los, seit 21. Juli gibt es die Festival-Tickets im Verkauf.

Nach einem heftigen politischen Schlagabtausch hat das EU-Parlament am 12. Juli seine Position zu dem weitreichenden Umweltgesetz zur Wiederherstellung der Natur beschlossen. Vor allem die Europäische Volkspartei (EVP), darunter die ÖVP, wetterte gegen das Vorhaben. "Es reicht! Die Landwirtinnen und Landwirte sind an einem Punkt, wo sie nicht mehr mitkommen", sagte Simone Schmiedtbauer Anfang Mai in Straßburg. Schmiedtbauer ist zum Thema am Montag bei "Vorarlberg LIVE" im Studio.