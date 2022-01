Krisenvorsorge, Bürgermeisterwahl und Neues von Laura Bilgeri

Internationaler Blackout-Experte Herbert Saurugg, Schauspielerin Laura Bilgeri und die zwei Oberlecher Großhoteliers Stefan Muxel und Gerhard Lucian heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Lecher Bürgermeister-Kandidaten Stefan Muxel und Gerhard Lucian

Die beiden Hoteliers kämpfen um den Bürgermeistersessel in Lech. Nach dem Rücktritt von Stefan Jochum als Bürgermeister wird seine Nachfolge am 6. Februar in einer Direktwahl bestimmt. Das steht seit Dienstagabend fest. Die zwei Hoteliers Gerhard Lucian ("Liste Lech") und Stefan Muxel ("Unser Dorf") bewerben sich um den Sitz des Gemeindechefs, die Frist für eine Kandidatur lief am Mittwoch ab. Mit den beiden Kandidaten spricht Gerold Riedmann (VN) über den bevorstehenden Wahlkampf und die Bürgermeisterwahl.

Herbert Saurugg, Internationaler Blackout-Experte

Er warnt vor einer schwerwiegenden Versorgungskrise. Herbert Saurugg ist Internationaler Blackout-und Krisenvorsorgeexperte. Durch Quarantäneregelungen und steigende Omikron-Erkrankungen kann es zu Problemen in den Kritischen Infrastrukturen kommen. Gemeint sind damit Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Telekommunikation, Strom- und Wasserversorgung, sowie die entsprechende Logistik. Vorarlberg ist gerüstet und auf Krisenszenarien vorbereitet, so Landeshauptmann Markus Wallner am Montag in "Vorarlberg LIVE". Welche Krisenszenarien realistisch sind und wie eine lebenswichtige Grundversorgung empfohlen wird, darüber redet Gerold Riedmann heute mit Herbert Saurugg ab 17 Uhr.

Laura Bilgeri, Schauspielerin und Sängerin

"Studio Live Session" heißt das Debütalbum, das Laura Bilgeri gemeinsam mit Christof Waibel aufgenommen hat. "Seit ich denken kann, höre ich Jazz. Jazz ist eine eigene Welt, in der ich, sobald ich singe, Zeit und Raum vergesse. Es gibt mir das Gefühl, dass die Welt noch in Ordnung ist", so die Schauspielerin gegenüber den Vorarlberger Nachrichten. Die Präsentation des Jazz-Albums findet am 13. Januar im Löwensaal in Hohenems statt. In "Vorarlberg LIVE" redet sie heute aber nicht nur über Jazz-Musik, sondern auch über ihre Filmprojekte in Österreich und den USA.

VORARLBERG LIVE am Mittwoch, 12. Januar 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Herbert Saurugg (gfkv), Laura Bilgeri, Gerhard Lucian und Stefan Muxel

Moderation: Gerold Riedmann (VN-Chefredakteur)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

