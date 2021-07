„Krisen zeigen Stärken“

Obmann Werner Walser hielt eine besondere Rückschau.

Der Krankenpflegeverein Klostertal-Arlberg stellt in der Gesundheitsversorgung im Klostertal und am Arlberg eine wichtige Institution dar. Dies wurde insbesondere in den vergangenen eineinhalb Jahren spürbar. Patienten konnten nicht immer in den Krankenhäusern aufgenommen werden oder wurden früher entlassen – dabei spielte die Hauskrankenpflege eine umso größere Rolle. Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins konnte Obmann Werner Walser neben den Bürgermeistern Martin Burtscher, Hans-Peter Pfanner, Florian Morscher und Stefan Jochum, auch Angela Jäger (Landesverband Hauskrankenpflege) und Gemeindearzt Winfried Burtscher im Kristbergsaal begrüßen. Einen besonderen Gruß galt den Ehrenobmännern Erich Berthold und Eugen Hartmann. Der Krankenpflegeverein Klostertal-Arlberg umfasst 852 Mitglieder.

Besondere Rückschau

In seiner besonderen Jahresrückschau über zwei Jahre betonte er die kollegiale Zusammenarbeit im Pflegebereich und im Mobilen Hilfsdienst, sowie im Casemanagement. „Es ist unsere Aufgabe flächendeckend für unsere Patienten da zu sein. Das haben wir trotz der herausfordernden Zeit unter Bedacht des eigenen Schutzes sowie des Schutzes der Patienten sehr gut gemeistert“, freut sich Walser. Im Jahre 2019 haben 123 Personen, im Jahr 2020 116 Personen den Pflegedienst in Anspruch genommen. Neben dem Angebot der Pflege und des Mobilen Hilfdienstes werden auch Beratungsgespräche im Sinne des Casemanagements durchgeführt und ambulante psychische Pflege im gewohnten Umfeld angeboten. Im Bereich des Mobilen Hilfdienstes konnte Leiterin Elke Nessler über 2428 Einsätze in 63 Haushalten (2019) und 2541 Einsätze ins 68 Haushalten (2020) berichten. Sie wird von Ulrike Salzgeber in ihrer Arbeit unterstützt. Sie folgten im Jahr 2019 der langjährigen Leiterin Andrea Gantner. Der Pflegedienst mit Susann Kabai, Dietmar Matthä und Elsbeth Bertel wird durch Birgit Pisoni verstärkt. Werner Walser bedankte sich bei den Mitgliedern, Spendern, Gemeindeärzten und Gemeinden für ihre Unterstützung.

Neues Fahrzeug

Anlässlich der Jahreshauptversammlung strich er die wertvolle Arbeit und die Bemühungen der Angestellten hervor. „Oberstes Gebot ist immer der Patient“, so Walser. Mit Freude konnte er auch berichten, dass im neuen Gemeindezentrum der Gemeinde Dalaas der Krankenpflegeverein eine neue Bleibe finden wird. Für die Einsatzleitung des Mobilen Hilfdienstes wird ein neues Allrad-Fahrzeug angeschafft. Die Kosten in der Höhe von 15.990,00 Euro werden durch Unterstützungen des Landes, Gemeinden, Spenden und Beitrag durch den Krankenpflegeverein übernommen. Kassaprüfer Alwin Margreitter legte nach über 25 Jahren das Amt nieder. Vor dem Tagesordnungspunkt „Neuwahlen“ verabschiedete Werner Walser drei verdiente Ausschussmitglieder. Manfred Zottele, der bereits im Gründungskomitee seinen Platz einnahm, erhielt für seine 29 Jahre Vorstandsmitgliedschaft anerkennende Worte und ein Geschenk. Auch Obmannstellvertreter Oswald Wachter und Hedwig Jahn verabschiedeten sich vom Vorstand und erhielten Anerkennung seitens des Vereins.

Obmannwechsel

Obmann Werner Walser übergab das Amt in jüngere Hände und freute sich einen jungen engagierten und sozialorientierten Mann in der Person von Lukas Reihs aus Klösterle gefunden zu haben. Werner Walser unterstützt den Vorstand in den Reihen der Beiräte. Mit anerkennenden Worten aus den Reihen der Bürgermeister und von Angela Jäger, sowie einer Laudatio von Neoobmann Lukas Reihs an den scheidenden Obmann Werner Walser wurde die Jahreshauptversammlung geschlossen. DOB

Vorstand Krankenpflegeverein Klostertal-Arlberg

Obmann: Lukas Reihs

Obmannstellvertreter: Bernd Bischof

Kassierin: Gabi Höllmüller

Schriftführerin: Helene Hilbrand

Beiräte: Ilga Schnell-Falch

Werner Walser

Dr. Winfried Burtscher

Mario Hartmann

Norbert Gantner

Simone Kessler

Emelle Eglenceoglu