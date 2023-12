„Krippili“ zum Bestaunen!

Im Rahmen der „Krippiliausstellung“ gab es am vergangenen Wochenende zahlreiche kleine Meisterwerke der Krippenbaukunst im Lustenauer Reichshofsaal zu bewundern.

Knapp 70 Weihnachtskrippen im heimatlichen und orientalischen Stil wurden vergangenes Wochenende im Zuge des „Luschnouar Chrischtkendlimarkt“ ausgestellt. Der Reichshofsaal in Lustenau bot Raum für diese Ausstellung, die den krönenden Abschluss einer fünfmonatigen „Bauzeit“ bildete. In fünf parallel geführten Herbstkursen mit je 13 Abendterminen, einem KrippenlehrerInnenkurs und einem Kinderkurs, die alle wie jedes Jahr vom Krippenverein Lustenau veranstaltet und begleitet wurden, haben die diesjährigen Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer wieder einige wahre Schmuckstücke geschaffen. Diese seit August in Arbeit gewesenen Kunstwerke wurden nun am Freitag von Pfarrer Thomas Sauter gesegnet und drei Tage lang zur Besichtigung ausgestellt.

Die fast 70 Exponate fanden bei Jung und Alt großen Anklang. Auch heuer gab es wieder besonders viele kreative Ansätze zu bestaunen. Über kleine und detailverliebte Krippen, von denen manche in alte Fässer oder Laternen „hineingebaut“ wurden, bis hin zu großen „Krippili“ in eigens dafür angefertigten Kästen gab es alles zu entdecken. Unter die klassischen, im heimatlichen oder orientalischen Stil gehaltenen Weihnachtskrippen, mischte sich auch so manch Ausgefallenes. So baute beispielsweise Manfred Kremmel einen alten Stadl, in dem früher der Pfarrer aus Langenargen lebte, detailgetreu nach. Auch eine moderne Version der Weihnachtsgeschichte konnte bestaunt werden. Katrin Rehak stellte sich die Frage, wo Jesus denn heute, rund 2000 Jahre nach der Geburt in einem Stall in Bethlehem, zur Welt kommen würde. Wo fänden Maria und Josef eine Herberge? In einem Hotel, unter einer Brücke oder in einer leerstehenden Fabrik? Das Ergebnis ist ein wunderschönes, modernes „Krippili“, das ein verlassenes Fabriksgelände darstellt, in dessen Mitte sich ein junges Paar gemeinsam mit einem Neugeborenen an der Wärme einer brennenden Mülltonne erfreut.