Krippenschauen am Liebfrauenberg

Weihnachtszeit ist Krippenzeit. Seit vielen Jahren, sind die meist Hand gefertigten Kunstwerke zum unersetzlichen Symbol des Weihnachtsfestes geworden.

Das weihnachtlich dekorierte Vereinshaus am Liebfrauenberg in Rankweil ist jedes Jahr Schauplatz einer der schönsten und vielfältigsten Krippenausstellungen des Landes. Von ländlichen, über orientalische und moderne Krippen – bis hin zu echten Gustostückerln gibt es viele Unikate zu bewundern. Verantwortlich dafür zeichnen die Rankweiler Krippenfreunde, denen es Jahr für Jahr immer wieder gelingt, ganz besondere Stücke zu bauen, solche die man sonst selten findet.

Damit die vielen Ausstellungsbesucher auch heuer wieder aus dem Staunen nicht heraus kamen, wurde fleißig und mit viel Liebe zum Detail, an den neuen Modellen gebaut, Alleine im alljährlichen Krippenbaukurs wurden von den rund 80 Kursteilnehmern in allen Altersstufen und Lehrern wieder an die 100 neue Krippen geschaffen.