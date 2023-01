Krippenfeier in Latz

Am 17.12.2022 fand in Latz die Einweihung der neuen Krippe am Kirchplatz statt.

Advent – eine besinnliche Zeit mit Familie, Freunden und Nachbarn. In Latz haben wir dieses Gefühl von Beisammensein bei einem besonderen Anlass gefeiert.

Zur Krippeneinweihung kamen Klein und Groß aus der näheren Umgebung.

Die Segnung hielt Pfarrer Joy Peter Thattakath.

Eine schöne weihnachtliche Stimmung kam bei Leckereien, warmen Getränken und den wunderbaren Klängen der Alphornbläser auf.

Einen speziellen Dank möchten wir dem Zimmermann Sigfried Gassner aussprechen, sowie allen Beteiligten, die dieses Fest ermöglicht haben.