Krippenbaukurse erfolgreich gestartet

In den beliebten Kursen in Götzis entstehen jedes Jahr rund 70 Weihnachtskrippen

Götzis Mit viel Elan sind die Krippenbaukurse gestartet. Seit September geht es im Krippenbaulokal rund! Eifrig wird geplant, gesägt, geschliffen, genagelt und gemalt. Es soll ja eine individuelle Krippe werden und keine Kopie einer schon gebauten. In vielen Arbeitsstunden werden die eigenen Ideen eingebracht und umgesetzt. Dank Krippenmeister Willi Pröll und seinem Team ist die Fertigstellung der Krippen bis zur großen Ausstellung am 8. Dezember auch für Anfänger zu schaffen.

Auch die Kinder sind eifrig am Krippen bauen. Nachdem schon viele Richtfest gefeiert, Fenster eingesetzt und Wände verputzt haben, werden schon die ersten Landschaften gestaltet. Laternen bilden für manche Krippenbauer die ideale Heimat für die Darstellung der Geburt Christi. Mit viel Einfühlungsvermögen werden so in fantasievoller Kleinarbeit Kunstwerke geschaffen.

Für Ramona und Julia ist es das erste Mal, das die eine Krippe bauen. „Es hat uns von Anfang an fasziniert, wie so eine Krippe angefertigt wird, aber wir hätten es uns nie allein zugetraut, selbst eine zu machen“, so die Beiden. Dank tatkräftiger Unterstützung von Mathias Marte wird dieses Jahr zu Weihnachten bei Beiden ein wunderschönes selbstgemachtes „Krippele“ stehen.

Am Ende eines jeden Kusstages werden Werkbänke, Utensilien und Fußböden geschruppt, um die Krippenwerkstatt und den Lagerraum wieder im Glanz erstrahlen zu lassen. Bei einer Pizza und einem Glas Wein wird dann noch gefachsimpelt und Tipps ausgetauscht.

„Dies ist meine vierte und größte Krippe, eine Fastenkrippe. Da stecken viele Stunden Arbeit dahinter. Aber die Freude wenn sie fertig ist und zum ersten Mal erstrahlt, war es jede Minute wert“, freut sich Arnt Buchwald.

Fastenkrippen