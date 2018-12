Krippenbaukunst lebt und fasziniert

Krippenausstellung im besonderen Ambiente des Jonas-Schlössle noch bis Sonntagabend

Götzis Die besonders zahlreichen Besucher bei er Eröffnung der Ausstellung konnten 67 Krippen bewundern. Darunter waren Exemplare, die von Kindern aus dem Kinderkurs angefertigt wurden. Aber auch die Krippenbauer zeigten wieder ihre mit viel Freude am Detail und besonderer Handwerkskunst gebauten Werke. Die umfangreiche Ausstellung wurde durch die Krippenwerke der Teilnehmer aus den Herbstkursen abgerundet. Im Rahmen der Krippensegnung am Freitag, die Pastoralassistentin Katharina Hischer durchführte und von Wolfgang Pröll feierlich umrahmt wurde, konnte Obmann Willi Pröll zahlreiche Krippeleliebhaber begrüßen.

Ob orientalische oder heimatliche Krippen, Laternenkrippen oder Fastenkrippen, jeder konnte hier seine Vorstellungen umsetzen. Erfahrene Krippenbaumeister standen mit Rat und Tat zur Seite. So manch einer glaubte, seine Krippe bis zur Ausstellung nicht fertig zu bringen, aber wie immer sind alle fertig geworden. „Toll, wenn man am Ende sieht was dabei herausgekommen ist, am Anfang unvorstellbar“, so Julia Sohm voller Stolz über ihre erste selbstgebaute Krippe.