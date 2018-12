Krippenbauer stellen Werke aus

Zeitgleich mit dem Chrischtkendlimarkt fand im Reichshofsaal die Krippenausstellung statt.

Lustenau. Rund 85 Weihnachts-Krippen waren am Wochenende im Reichshofsaal zu bewundern. Schon im August begannen die Arbeiten an den Krippen, an 13 Abenden à 3-4 Stunden lang ging es ans Werk, es entstanden fantasievolle Bauten, die demnächst die Weihnachtsdekoration in den Häusern der „Bauherren“ vervollständigen werden. Kurt Hofer, Obmann des Krippenbau-Vereins: „Es fanden fünf Kurse mit insgesamt 70 Teilnehmern statt. Die Kinderkurse hielten wir schon im Frühjahr ab.“